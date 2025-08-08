HABER

James Webb Teleskobu, Dünya'ya en yakın yıldız sistemindeki gaz gezegenine dair yeni izler saptadı! "Adete komşu mesafesinde"

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanan astronomlar, Dünya'ya en yakın yıldız sisteminde bulunan, Satürn ve Jüpiter'e benzer özelliklere sahip olduğu düşünülen dev gaz gezegenine ilişkin işaretler elde etti. Gezegenin yaşama elverişli olabilecek uydulara sahip olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi. Oxford Üniversitesinden Doç. Dr. Carly Howett", Dört ışık yılı, insani ölçekte uzak görünse de galaksi ölçeğinde çok yakın, adeta komşu mesafesinde" dedi.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, teleskobun uzak gök cisimlerini "adeta fotoğraf çeker gibi" kaydetmesine imkan sunan doğrudan görüntüleme yöntemiyle elde ettiği verilerin, gezegenin varlığına dair güçlü işaretler sunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Dünya'ya yaklaşık 4 ışık yılı uzaklıkta yer alan, Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri'deki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gaz gezegeninin varlığına dair izler saptandığı belirtildi.

Gaz gezegeninin, Satürn ve Jüpiter'e benzer özelliklere sahip olabileceği vurgulanan açıklamada, gezegenin yaşam barındırmayan kalın gaz tabakasıyla kaplı olmasına rağmen yaşama elverişli olabilecek uydulara sahip olabileceğinin değerlendirildiği kaydedil

"ADETA KOMŞU MESAFEDE"

Oxford Üniversitesinden Doç. Dr. Carly Howett, "Dört ışık yılı, insani ölçekte uzak görünse de galaksi ölçeğinde çok yakın, adeta komşu mesafesinde." ifadesini kullandı.

Gezegenin Güneş'e benzer sıcaklık ve parlaklığa sahip bir yıldızın yörüngesinde bulunduğunu belirten Howett, bunun yaşanabilir dünyalar araştırması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bilim insanları, gezegenin varlığını tam olarak doğrulamak için gözlemleri sürdürecek. 2027'de faaliyete geçmesi beklenen NASA'nın Grace Roman Uzay Teleskobu'nun da bu süreçte önemli rol oynaması öngörülüyor.

"Gaz devleri" olarak da adlandırılan gaz gezegenleri, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gibi hafif gazlardan oluşan, katı yüzeyi bulunmayan ve Dünya'dan onlarca kat daha büyük kütleye sahip dev gezegenlerdir.

Satürn ve Jüpiter, bu tür gezegenlere Güneş Sistemi'nden örnek gösterilebilir. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
NASA James Webb Uzay Teleskobu
