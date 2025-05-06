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Jandarma bir ayda 23 bin 148 aracı kontrol etti

Erzurum’da jandarma ekipleri Nisan ayı içinde 23 bin 148 araç üzerinde kontrol yaptı, 176 araç trafikten men edildi.

Jandarma bir ayda 23 bin 148 aracı kontrol etti

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-30 Nisan 2025 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 23 bin 148 araç kontrol edilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde; 8 yol kullanıcısına alkollü araç kullanmaktan, 34 araca Mali Mesuliyet Sigortasını yaptırmamaktan, 195 yol kullanıcısına hız sınırlarını aşmaktan, 60 yol kullanıcısına seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 89 yol kullanıcısına emniyet kemeri kullanmamaktan idari yaptırım uygulandı. 176 araç trafikten men edilirken, 8 yol kullanıcısının sürücü belgesi geri alındı.
Erzurum Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, " Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla denetim faaliyetlerine titizlikle devam edilecektir" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum jandarma
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