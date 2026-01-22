Jandarma çocuklar için kızak şenliği düzenledi

Sivas Valiliği himayesinde Sivas İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında Sevgi Evleri’nde kalan çocuklara yönelik kızak etkinliği düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde özel olarak hazırlanan alanda kızakla kayan çocuklar keyifli anlar yaşadı. Jandarma personelinin yakından ilgilendiği çocuklara sucuk ekmek ve ayran ikramında da bulunuldu. Neşeli görüntülerin ortaya çıktığı programda çocuklar, gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Kaynak: İHA