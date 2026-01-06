HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Jandarma'dan operasyon! Çok sayıda silah ve kaçak malzeme ele geçirildi

Diyarbakır’da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Jandarma'dan operasyon! Çok sayıda silah ve kaçak malzeme ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyonlar icra edildi. Operasyonlarda 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, 5 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 64 adet 7.62 milim fişek, 3 adet tabanca şarjörü, 2 adet kama, 2 adet eski döneme ait olduğu değerlendirilen kılıç, 1 adet eski döneme ait olduğu değerlendirilen kandil, 1 adet yüz figürlü heykel, bin 281 paket kaçak sigara, 310 adet çanta, 190 adet cüzdan, 190 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen metal ok ucu, 50 adet kaçak puro ve 23 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Jandarma dan operasyon! Çok sayıda silah ve kaçak malzeme ele geçirildi 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan cip, bariyerlerin üzerinde asılı kaldıKontrolden çıkan cip, bariyerlerin üzerinde asılı kaldı
Recep Yazıcıoğlu'nun yadigarını satın aldı! Aylar sonra son hali ortaya çıktıRecep Yazıcıoğlu'nun yadigarını satın aldı! Aylar sonra son hali ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.