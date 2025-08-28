Jandarma'dan orman yangınlarına karşı sıkı denetim

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Valiliği'nin 21 Mayıs 2025 tarihli kararı doğrultusunda 15 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi. Ayrıca anız yangınlarının önlenmesi ve hasat ile balya bağlama işlemlerinin durdurulması konularında da çeşitli yasaklamaların yürürlüğe girdiği kaydedildi. Bu kapsamda Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, atlı ve motorize jandarma timleri ile sivil unsurların desteğiyle ormanlık alanlar ve mesire yerlerinde denetimlerin artırıldığı öğrenildi.

Ekiplerin, İHA ve drone desteğiyle orman yangınlarına hassas bölgelerde uçuşlar gerçekleştirdiği, yangın sezonu boyunca bu faaliyetlerin sürdürüleceği ifade edildi.

2025 yılı içerisinde Balıkesir genelinde toplam 192 olay meydana geldi. Bunların kasten orman yakma 1, taksirle orman yangınına sebebiyet verme 17, doğal nedenlerle çıkan yangın 8, anız yangını 1, taksirle yangına neden olma 45, ormanlık alana giriş yasağına aykırı hareket 15 ve emre aykırı davranış 105 başlıklarında toplandığı belirtildi.

Olaylarla ilgili 219 şüphelinin yakalandığı, 21 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 3'ünün tutuklandığı ve 15'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Ayrıca yasaklara uymayan 165 kişiye anız yakmak 1, ateş yakmak 78, hasat yasağına uymamak 6, mangal yakmak 17 ve su tankeri bulundurmamak 3 gibi kabahatlerden toplam 525 bin 634 TL idari para cezası uygulandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır