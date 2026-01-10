HABER

Jandarma komutanı kılığına girdi: Evlenme ve ev sahibi olma vaadiyle 770 bin TL dolandırdı!

Bursa'da görev yapan bir öğretmen, kendisini jandarma karakol komutanı olarak tanıtan bir kişi tarafından "Babanın hayrına sana yardımcı olacağım" denilerek 770 bin lira dolandırıldı. Şüphelinin, öğretmenle whatsapp üzerinden görüntülü konuşurken, kendisini karakolda gibi gösterip, yanına asker bile çağırdığı öğrenildi. Mağdur kadın ise oğlunu borcu nedeniyle yurda bırakmak zorunda kaldığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anaokulu öğretmenliği yapan Gülcan Aktulu, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyle telefonla görüşmeye başladı. Şüpheli, daha önce Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görev yaptığını, öğretmen Gülcan Aktulu'nun babasıyla aynı kurumda çalıştığını söyleyerek güven kazandı.

Görüntülü görüşmelerde askerî üniforma giydiği, apoletinde yıldızlar bulunduğu, arkasında Türk bayrağı olan resmî bir ortamda bulunduğu görülen şahsın kendisini jandarma karakol komutanı olarak tanıttığı belirtildi.

Mağdur öğretmenin o dönem ev sahibiyle ciddi sorunlar yaşadığı, tehdit ve baskılar nedeniyle polise başvurduğu öğrenildi. Şüpheli şahsın bu durumu fırsata çevirdiği, "Seni bu ev sahibinden kurtarayım, önce ev sahibi yapayım" diyerek güven telkin ettiği ve evlilik vaadini de bu sürece bağladığı ifade edildi.

Şüphelinin yönlendirmesiyle bir emlakçıyla irtibata geçen mağdurun, konut alımı için toplam 770 bin lirayı teslim ettiği öğrenildi. Paranın verilmesinin hemen ardından sahte komutan ortadan kayboldu.

Olayın ardından dolandırıldığını anlayan öğretmenin emniyet birimlerine başvurduğu, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öğretmen Gülcan Aktulu şu ifadeleri kullandı:

"Kendisinin karakol komutanı olduğunu söyledi. Görüntülü konuşunca üç tane yıldız var, böyle apolet. Üzerinde Özdemir yazıyor. Arkada Türk bayrağı var. Bir jandarma karakolu, resmî bir makam. Görüntüyü durduruyor. 'Bir sessiz kal' diyor. Yanına gelen bir asker… Orada kamuflajını görüyorum, imza atıyor. Tamamen böyle bir tezgâh. Benim evlenme niyetimi biliyor, o yüzden bana yalan söyleyip, babanı da tanıyorum diyip babamın hatrı için bana yardım edecekmiş. Bana ev alacak diye hesabımdan 770 bin lira çektirip beni dolandırdı"Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Bursa dolandırıcı sahte
