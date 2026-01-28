HABER

Jandarma otoyol kenarındaki kemiklerin izini sürdü: Sakarya’da skandal olay

Sakarya’da yol kenarına bırakılan hayvan kemikleri jandarmayı harekete geçirdi. Günler süren teknik takip, olayın arkasında ne olduğuna dair çarpıcı detayları ortaya çıkardı. Jandarmanın takibi sonrasında 5 at kurtarıldı, 2 kişi de gözaltına alındı.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde otoyol kenarında bulunan hayvan kemikleri, ilk bakışta çevre kirliliği gibi görünse de jandarmanın dikkatinden kaçmadı. Bölgeyi mercek altına alan ekipler, kemiklerin gelişigüzel bırakılmadığını tespit etti. Teknik ve fiziki takiple derinleştirilen soruşturma, olayın perde arkasında çok daha ciddi bir tablo olduğunu ortaya koydu.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Horozlar Mahallesi otoyol yan yol mevkisinde geçmiş yıllarda ve son dönemde çevreye bırakılan hayvan kemikleri üzerine İl Jandarma Komutanlığı bölgede teknik ve fiziki takip başlattı. Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Çevre, Doğa Koruma Timi tarafından sürdürülen teknik çalışmalar neticesinde, 26 Ocak tarihinde üstü kapalı bir kamyonetle bölgeye gelen şahısların, at ve eşek kemiği olduğu değerlendirilen kalıntıları çalılık alana bıraktığı tespit edildi. Ekiplerce incelenen kamera kayıtları ve saha araştırmaları sonucunda, şüpheli şahısların C.T. (48), H.T. (23) ve S.T. (47) olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve kesim işlerinde kullandıkları değerlendirilen ahırda yapılan aramalarda, kesilmek üzere bekletilen 5 adet at bulundu. Ele geçirilen atlar, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.T. ve H.T. isimli şahıslar hakkında "Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

