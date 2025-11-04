Jandarma uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 210 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Döşemealtı ilçesinde gerçekleştirdikleri aramada, 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır