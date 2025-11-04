Jandarma uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 210 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi.
04.11.2025 15:40
+
Yorum Yap
+
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Döşemealtı ilçesinde gerçekleştirdikleri aramada, 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum