HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Jandarma yazılımcıları NATO tatbikatında ilk kez "yeşil takım"da yer aldı

Jandarma Genel Komutanlığının siber güvenlik uzmanları, NATO'nun en gelişmiş gerçek zamanlı siber savunma tatbikatı "Kilitli Kalkan 2025"te bu yıl ilk kez "yeşil takım"da yer alarak altyapı ve senaryo oluşturma görevlerini üstlendi.

Jandarma yazılımcıları NATO tatbikatında ilk kez "yeşil takım"da yer aldı

NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (CCDCOE) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen ve üye ülkelerin iş birliği içerisinde hareket ederek siber saldırılara karşı bir savunma mekanizması oluşturmasını hedefleyen Kilitli Kalkan 2025 Tatbikatı (Locked Shields 2025), 5-9 Mayıs tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirildi.

40'tan fazla ülkeden 4 binin üzerinde siber güvenlik uzmanının katıldığı tatbikatta, kurgusal bir NATO ülkesinin tüm teknolojik altyapısını hedef alan geniş çaplı siber saldırılar simüle edilirken bu saldırılara yönelik savunma senaryoları da başarıyla test edildi.

TÜRK YAZILIMCILAR KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENDİ

Tatbikata, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinden katılan siber güvenlik uzmanları, bu yıl ilk kez altyapı kurulumları ve senaryo üretimi gibi kritik görevlerde sorumluluk üstlenerek ASELSAN ve HAVELSAN'ın siber güvenlik uzmanları ile birlikte "yeşil takım"da görev aldı.

Tatbikat ortamının teknik altyapısının kurulması ve karmaşık saldırı senaryolarının tasarlanması gibi ileri düzey uzmanlık gerektiren kritik görevleri yerine getiren Türk ekipleri, "bulut platformlarının güvenliği", "ileri düzey zararlı yazılım analizi" ve "web uygulamaları güvenliği" gibi önemli alanlarda Türkiye'yi temsil etti.

NATO üyesi ülkelerden oluşturulan "mavi takımlar" ise saldırı altında olan kurgusal ülkeye destek sağlayacak "ulusal siber olay müdahale ekipleri" rolünü üstlendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RTÜK'ten radyo ve televizyon kanallarına 'dolandırıcılık' uyarısıRTÜK'ten radyo ve televizyon kanallarına 'dolandırıcılık' uyarısı
Bu tarihler arasında giriş ve çıkışlar yasaklandıBu tarihler arasında giriş ve çıkışlar yasaklandı

Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Lise kantini kan gölüne döndü: Kız kardeşleri okulda öldürdü

Lise kantini kan gölüne döndü: Kız kardeşleri okulda öldürdü

Terör örgütü PKK'nın 'Kongre' açıklamasına MHP'den ilk yanıt

Terör örgütü PKK'nın 'Kongre' açıklamasına MHP'den ilk yanıt

Fatih Terim'in kızından F.Bahçe'nin paylaşımına tepki!

Fatih Terim'in kızından F.Bahçe'nin paylaşımına tepki!

"Hayalim sevişirken ölmek" demişti! Özel hayatını hiç çekinmeden anlattı

"Hayalim sevişirken ölmek" demişti! Özel hayatını hiç çekinmeden anlattı

Mardin'deki öğretmen katili yakalandı

Mardin'deki öğretmen katili yakalandı

Terör örgütü PKK resmen duyurdu: Kongre toplandı

Terör örgütü PKK resmen duyurdu: Kongre toplandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.