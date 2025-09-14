Jandarma Yeşil’in şehit olduğu kazaya neden olan sürücü tutuklandı

Kaza, dün Kütahya-Gediz kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Göynükören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah Demiray yönetimindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, denetleme yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e çarpıp, şarampole yuvarlandı.

KARŞI ŞERİDE GEÇEREK ÇARPTIĞI OTOMOBİLDE UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Kazada 1 çocuk babası Uzman Çavuş Yücel Yeşil şehit olurken, otomobilde buluna İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D. yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah Demiray, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Demiray, ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

