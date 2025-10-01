HABER

Jandarmadan aranan şahıslara yönelik operasyon: 11 kişi cezaevine teslim edildi

Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından JASAT koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplam 11 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak genelinde aranan şahıslara yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi.Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 11 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Uşak Cezaevine teslim edildi.

