HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Jandarmadan çiftçilere trafik ve yangın uyarısı

Bilecik’te jandarma ekipleri, traktör sürücüleri ve çiftçilere trafik ve yangın uyarısında bulundu.Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Bilecik’e bağlı Taşçılar köy yolunda denetim gerçekleştirildi.

Jandarmadan çiftçilere trafik ve yangın uyarısı

Bilecik’te jandarma ekipleri, traktör sürücüleri ve çiftçilere trafik ve yangın uyarısında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Bilecik’e bağlı Taşçılar köy yolunda denetim gerçekleştirildi. Denetim sırasında traktör sürücüleri ve çiftçilere, olası traktör kazalarında hayati önem taşıyan Koruyucu Devrilme Sistemi (ROPS) demirinin kullanımı hakkında bilgi verildi. Ekipler ayrıca, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte meydana gelebilecek ot ve anız yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunurken, sürücülere genel trafik kuralları hakkında da bilgilendirme yaptı.

Öte yandan, denetimlerin trafik güvenliğinin artırılması ve olası yangınların önlenmesine yönelik sürdürüleceği öğrenildi.

Jandarmadan çiftçilere trafik ve yangın uyarısı 1

Jandarmadan çiftçilere trafik ve yangın uyarısı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda 31 tutuklamaKayseri merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda 31 tutuklama
Mut’ta yağışın bozduğu yollar yenilendiMut’ta yağışın bozduğu yollar yenilendi

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Resmi Gazete’de sigara kararı! 1 milyon kişi yararlanabilecek

Resmi Gazete’de sigara kararı! 1 milyon kişi yararlanabilecek

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.