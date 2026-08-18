Trabzon'da kimliği belirsiz İHA alarmı! Emniyetin bahçesine düştü

Trabzon'da bugün hareketli dakikalar yaşandı. Arsin'de akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir İHA, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine düştü. Olayla ilgili olarak Trabzon Valisi Tahir Şahin'dan açıklama geldi.

4 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Olay saat 19.00’da Yeşiltepe Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde yer alan Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Hava aracı olduğu değerlendirilen cisim, emniyet müdürlüğü binası bahçesine düştü. Büyük gürültü meydana gelirken, park halindeki 4 araçta hasar oluştu, emniyet binası ile çevredeki işlerinin camları kırıldı. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri emniyet bahçesinde inceleme başlattı.

"CAN KAYBI OLMADI"

Vali Tahir Şahin, incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bugün saat 19.00 sıralarında Arsin ilçemizde emniyet müdürlüğümüzün bahçesine bir hava aracı olduğu değerlendirilen cisim yüksekten düşmüştür. Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybına rastlanılmamıştır, can kaybı olmamıştır. Beraberinde otopark halindeki araçlarımızda maddi hasar oluşmuştur. Konu ile ilgili etraflıca bir soruşturma başlatılmış olup, olay yeri inceleme ekiplerimiz şimdi olay yerindeler, inceleme yapıyorlar. Daha sonrasındaki hava aracının menşeiyle ilgili inceleme bittikten sonra sizlere de bilgi vereceğim. Çok geçmiş olsun."

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır