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Jandarmadan dron destekli trafik denetiminde 23 sürücüye ceza

Gaziantep'te jandarma ekiplerince otoyolda icra edilen dron destekli trafik denetiminde 23 araç sürücüsüne 51 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Jandarmadan dron destekli trafik denetiminde 23 sürücüye ceza

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri, bayram tedbirleri kapsamında otoyolda dron destekli trafik denetim faaliyeti icra etti. Otoyol üzerinde icra edilen dron destekli denetim faaliyeti kapsamında sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak maddesini ihlal eden sürücüler kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 23 araç plakasına ve sürücüsüne çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 51 bin 6 TL trafik idari para cezası uygulandı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep jandarma
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