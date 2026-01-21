Jandarmadan düğün magandalarına operasyon

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sülümenli beldesinde düğünlerde silah atan şahısların tespitine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından adreslere yapılan baskınlarda 4 adet meskende bulundurma ruhsatlı tabanca, 203 mermi ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında ’genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından işlem yapılırken, kaç kişinin gözaltına alındığıyla ilgili ise bilgi verilmedi.

Kaynak: İHA