HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Jandarmadan düğün magandalarına operasyon

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerince düğünlerde havaya ateş açan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, kaç kişinin gözaltına alındığıyla ilgili ise açıklama yapılmadı.

Jandarmadan düğün magandalarına operasyon

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sülümenli beldesinde düğünlerde silah atan şahısların tespitine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından adreslere yapılan baskınlarda 4 adet meskende bulundurma ruhsatlı tabanca, 203 mermi ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında ’genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından işlem yapılırken, kaç kişinin gözaltına alındığıyla ilgili ise bilgi verilmedi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ölü domuzu aracın arkasında taşıdılarÖlü domuzu aracın arkasında taşıdılar
Çanakkale’de kış ortası su kuşu sayımlarıÇanakkale’de kış ortası su kuşu sayımları

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.