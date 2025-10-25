HABER

Jandarmadan İznik’te tarihi operasyon

Bursa İl Jandarma İstihbarat ve İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında büyük operasyonlara imza atıyor."Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında bir şahsın aracında yapılan arama neticesinde Bizans ve Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen,(437) adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi.

(437) adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre 39 yaşındaki M.B. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan adli aramada Bizans ve Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen,(437) adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi. Şüpheli M.B. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.B.’nin alınan ifadesinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İznik
