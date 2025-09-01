HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Jandarmadan kaçak kazı yapan 10 kişiye suçüstü

Manisa’nın Soma ilçesinde Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakaladı.

Jandarmadan kaçak kazı yapan 10 kişiye suçüstü

Manisa’nın Soma ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Soma İlçe Jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda K.G., H.T.Ö., E.B., M.B., T.B., M.E., A.B., H.Ç., M.Ö. ve A.A. isimli şahısları kaçak kazı yaptığı esnada suç aletleri ile birlikte yakaladı.

Jandarmadan kaçak kazı yapan 10 kişiye suçüstü 1

Operasyonda; 66 adet yakın döneme ait olduğu değerlendirilen eski eser, 1 adet projektör, 2 adet beton delici, 1 adet jeneratör ile kazıda kullanılan çok miktarda alet ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli işlemlere başlanırken, ayrıca izinsiz ormana giriş nedeniyle de idari yaptırım kararı uygulandı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozduAK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu
Bolu’da nadir görülen kızıl geyikler görüntülendiBolu’da nadir görülen kızıl geyikler görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Emekli promosyon 2025 ödemesi güncel rakamlar! Banka banka belli oldu

Emekli promosyon 2025 ödemesi güncel rakamlar! Banka banka belli oldu

Yer: Bursa... Şiddetli kuraklık sonucu sular çekilince gün yüzüne çıktı!

Yer: Bursa... Şiddetli kuraklık sonucu sular çekilince gün yüzüne çıktı!

Herkes silahlı Boğaziçi'ne nasıl girdiğini merak ediyordu! İlk kez açıkladılar

Herkes silahlı Boğaziçi'ne nasıl girdiğini merak ediyordu! İlk kez açıkladılar

Teknik direktörün korkunç ölümü! Anahtar ve hortum detayı...

Teknik direktörün korkunç ölümü! Anahtar ve hortum detayı...

Başsavcı Akın Gürlek'ten İBB soruşturmaları hakkında önemli açıklama

Başsavcı Akın Gürlek'ten İBB soruşturmaları hakkında önemli açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.