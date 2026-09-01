Jandarmadan kaçak silah operasyonu: 4 gözaltı

Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde "ruhsatsız silah bulundurulması ve kullanılmasının önlenmesi" amacıyla kapsamlı çalışma başlattı. Belirlenen çeşitli adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır