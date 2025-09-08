HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Jandarmadan okul çevrelerinde 238 personelle yoğun denetim

Gaziantep'te jandarma ekipleri, eğitim-öğretim yılının ilk gününde 238 personelin katılımıyla 534 okul önü-çevresi ve yaya geçitlerinde yoğun denetimler gerçekleştirdi.

Jandarmadan okul çevrelerinde 238 personelle yoğun denetim

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk gününde sorumluluk sahasındaki 534 okul önü ve çevresi ile yaya geçitlerinde yoğun denetimler yaptı. Denetimlere 56 jandarma asayiş timi, 13 jandarma trafik timi, 168 güvenli okul koordinasyon görevlisi ve 69 araç ile 238 personel katıldı.

Denetimler çerçevesinde, okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alınarak, okul servis araçlarının kontrolü sağlandı, yönetmeliğe uygun olmayan 3 okul servis aracı trafikten men edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kardeşi tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandıKardeşi tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı
CHP İstanbul il binasını kapatıyor! CHP İstanbul il binasını kapatıyor!

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül'ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan istişhad yapacağım ve şehid olacağım"

Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül'ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan istişhad yapacağım ve şehid olacağım"

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

İzmir'deki karakol saldırısıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı!

İzmir'deki karakol saldırısıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı!

Tekin il binasına girdi, CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu

Tekin il binasına girdi, CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.