HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Jandarmadan parfüm operasyonu

Jandarma ekipleri, Erzurum’da yaptıkları operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 200 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Jandarmadan parfüm operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; 12 Ocak 2026 tarihinde Hınıs ilçesinde icra edilen operasyonlarda piyasa değeri 300 bin TL olan çeşitli markalarda 200 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Olay şüphelisi bir şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Gümrük kaçağı parfümlere Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ucuz iPhone'dan kötü haber! Tasarımı değişiyor ama...Ucuz iPhone'dan kötü haber! Tasarımı değişiyor ama...
Kırşehir’de kumar operasyonuKırşehir’de kumar operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.