HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Rize'den, Düzce’ye satılmak üzere getirilen silah ve mermilere el konuldu.

Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Rize'den Düzce'ye ruhsatsız silah getirilip satılacağı duyumu alındı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzce ili Merkez ilçesinde ikamet eden Ö.U. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan adli aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile 39 adet 9 mm fişek ele geçirildi. "Silah mühimmat kaçakçılığı" suçundan Ö.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: "Yolculuğun adı iktidar yolculuğudur"İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: "Yolculuğun adı iktidar yolculuğudur"
Trafikte silah çeken şüpheli kıskıvrak yakalandıTrafikte silah çeken şüpheli kıskıvrak yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Düzce silah jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.