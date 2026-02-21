Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Rize'den Düzce'ye ruhsatsız silah getirilip satılacağı duyumu alındı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzce ili Merkez ilçesinde ikamet eden Ö.U. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan adli aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile 39 adet 9 mm fişek ele geçirildi. "Silah mühimmat kaçakçılığı" suçundan Ö.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

