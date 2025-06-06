HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Jandarmadan ’şekerli’ trafik denetimi

Bayram tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen trafik denetiminde jandarma ekipleri, sürücülerin bayramlarını kutlayarak şeker ikram etti.

Jandarmadan ’şekerli’ trafik denetimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen trafik denetimleri bayram tedbirleri kapsamında hız kazandı. Kurban Bayramı’nın birinci gününde yol kontrolü gerçekleştiren jandarma ekipleri, aşırı hız yapılmaması, uykusuz ve yorgun araç kullanılmaması, seyir halinde cep telefonunu kullanılmaması, hatalı sollama yapılmaması, genel trafik kurallarına uyulması konularında sürücüleri bilgilendirdi.

BAYRAM SÜRESİNCE ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Ayrıca denetimler emniyet kemerinin önemine dikkat çekilirken, jandarma ekipleri vatandaşların bayramlarını kutlayarak şeker ve kolonya ikram etti. Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmeleri amacıyla denetimlerin bayram süresince aralıksız devam edeceği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadıköy'de Güney Koreli yayıncıyı taciz etmişti! 71 yaşındaki şüpheli yakalandıKadıköy'de Güney Koreli yayıncıyı taciz etmişti! 71 yaşındaki şüpheli yakalandı
Kadıköy’de Güney Koreli yayıncıyı taciz eden şüpheli yakalandıKadıköy’de Güney Koreli yayıncıyı taciz eden şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Aydın trafik denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elif Azra'dan üzen haber... Binlerce balon uçurtulmuştu

Elif Azra'dan üzen haber... Binlerce balon uçurtulmuştu

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

Rönesans Rezidans davasının firari sanığı, Sırbistan'da ölü bulundu

Rönesans Rezidans davasının firari sanığı, Sırbistan'da ölü bulundu

Trump ile Elon Musk kavgası büyüyor! Tesla'sını da satacak! "Aklını kaçırdı"

Trump ile Elon Musk kavgası büyüyor! Tesla'sını da satacak! "Aklını kaçırdı"

Resmen duyurdular! Fenerbahçe’nin yeni futbol direktörü Devin Özek oldu

Resmen duyurdular! Fenerbahçe’nin yeni futbol direktörü Devin Özek oldu

Sokak düğününe denk gelen Koreli turistlere büyük ayıp!

Sokak düğününe denk gelen Koreli turistlere büyük ayıp!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.