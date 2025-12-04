HABER

Jandarmadan silah ve tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Operasyonda ruhsatsız silahlar, mühimmat, dedektörler ve çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi. Aramalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet tabanca fişeği, 41 adet av tüfeği fişeği, 2 adet dedektör, 11 adet çeşitli dönemlere ait sikke ile 3 adet tarihi eser niteliğinde obje bulundu.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

