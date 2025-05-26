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Jandarmadan şok yol uygulaması: Yakalanmasaydı vatandaşlara yedireceklerdi! Siyah poşetlerden çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şok yol uygulamadı düzenlendi. Aramalar sonucu, 1500 kilogram gümrük kaçağı ve siyah poşetlere konulmuş bozulmuş et ele geçirildi. 45 şüpheli gözaltına alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir-Mardin karayolu yol kontrol noktasında 32 aracı durdurdu. Gördükleri manzara karşısında jandarma ekipleri bile şaşkınlığını gizleyemedi.

Jandarmadan şok yol uygulaması: Yakalanmasaydı vatandaşlara yedireceklerdi! Siyah poşetlerden çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen şok yol aramasında, bir buçuk ton gümrük kaçağı bozulmuş et ile binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şok yol uygulaması gerçekleştirdi.

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Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin yanı sıra hassas burunlu köpeklerin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada önemli miktarda kaçak ürüne el konuldu.

VATANDAŞLARA YEDİRECEKLERDİ

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Yapılan kontrollerde, bir buçuk ton gümrük kaçağı ve bozulmuş et, 18 şişe gümrük kaçağı viski, 635 adet gümrük kaçağı puro, 4 adet elektronik sigara, 7 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara, 35 kilogram gümrük kaçağı çay gibi çok sayıda ürün jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek muhafaza altına alındı.

İMHA EDİLECEK

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Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin imhası için gerekli işlemler başlatıldı.

Kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alınan 45 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Paylaşılan görüntülerde ise ekiplerin siyah poşetlere konulan et ve valizlerde gizlenen sigaraları çıkarma anı yer alıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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