Jandarmadan sürücülere hayati uyarılar

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması timleri, kış mevsiminde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Hazar Gönüllü

Bu kapsamda Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen trafik kontrolleri sırasında sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından; kış mevsiminde alınması gereken trafik tedbirleri, olumsuz hava şartları güvenli araç kullanımı, kış lastiğinin önemi, emniyet kemeri kullanımı, takip mesafesi ve hız kurallarına uyulması konularında sürücülere detaylı bilgiler verildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin, kış mevsimi boyunca kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Hakkari
