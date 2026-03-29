HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Sincik ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliye ait evde yapılan aramada yaklaşık 1,5 kilogram skunk, 19 kök skunk bitkisi, 1 adet av tüfeği ile uyuşturucu üretiminde kullanılan iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.