Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Sincik ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliye ait evde yapılan aramada yaklaşık 1,5 kilogram skunk, 19 kök skunk bitkisi, 1 adet av tüfeği ile uyuşturucu üretiminde kullanılan iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



