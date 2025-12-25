HABER

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik yürütülen istihbarı çalışmaları neticesinde Çifteler ilçesinde 2 şahsın araç içerisinde uyuşturucu kullandığı bilgisi alındı. Tespit edilen araçta, 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 17 gram kubar esrar, 13 gram skunk, 6 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 5 adet sentetik ecza hap, 14 adet bandrolsüz puro, 11 adet sigara sarma kağıdı, 2 adet öğütücü aparat, 1 adet tabanca şarjörü, 20 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında, soruşturma başlatıldı.

Eskişehir
