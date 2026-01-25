HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından bir adrese yapılan baskında uyuşturucu haplar ile 84 kullanımlık uyuşturucu emzirilmiş peçete ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sinanpaşa ilçesinde gerçekleştirildi. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler bir adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 207 adet sentetik uyuşturucu hap, 84 kullanımlık uyuşturucu emzirilmiş peçete ve 1 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu emdirilmiş tütün ele geçirildi. Olayın ardından G.A., S.A. ve V.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şırnak’ta karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyorŞırnak’ta karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
Hapis cezasıyla aranan şahıs Efeler’de yakalandıHapis cezasıyla aranan şahıs Efeler’de yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.