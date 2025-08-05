Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan planlı çalışmalarda 9 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 61 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)