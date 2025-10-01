HABER

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Karabük’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçede gerçekleştirilen operasyonda, bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.Aramalarda 14,05 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin lira ele geçirildi.

Aramalarda 14,05 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin lira ele geçirildi. Ayrıca 2 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

