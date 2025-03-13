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Jandarmadan yaban hayvanlarını unutmadı

13.03.2025 15:39
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Sivas'ta Jandarma ekipleri, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Jandarmadan yaban hayvanlarını unutmadı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Altınyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Ekipler, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kırsal bölgelerde belirlenen noktalara yem bıraktı. Jandarma ekiplerinin doğaya yem bırakma çalışmaları, çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Yetkililer, ağır kış şartlarında yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Sivas
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