HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Jandarmanın hayvan sevgisi

Düzce’de jandarma ekiplerinin devriye attığı sırada yaralı olarak bulunan baykuş ile kedi tedavilerinin yapılabilmesi için ilgili yerlere teslim edildi.

Jandarmanın hayvan sevgisi

Düzce’de sorumluluk sahasında düzenli devriyeler gerçekleştiren Jandarma ekipleri doğayı korumak, hayvan sevgisini yaşatmak ve vatandaşların huzur ile güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerini kararlılıkla sürdürüyor. Gölyaka ilçesinde devriye esnasında yol kenarında bulunan yaralı baykuş tespit edilerek Jandarma tarafından Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ayrıca Gümüşova ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri yol kenarında yaralı olarak bulunan kediyi görünce duyarsız kalmadılar. Yaralı kediyi alarak, Düzce Belediyesi barınak görevlilerine teslim edilerek hayvanların tedavisinin yapılmasını sağladılar.
Tedavilerinin ardından başkuş ve kedi doğal yaşam alanlarına bırakılacağı öğrenildi.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da dağlık alanda mahsur kalan Ukraynalı kadın kurtarıldıAntalya’da dağlık alanda mahsur kalan Ukraynalı kadın kurtarıldı
Tokat'ta dağlık alanda traktör devrildi, sürücü hayatını kaybettiTokat'ta dağlık alanda traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.