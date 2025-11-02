Jandarmanın hayvan sevgisi

Düzce’de sorumluluk sahasında düzenli devriyeler gerçekleştiren Jandarma ekipleri doğayı korumak, hayvan sevgisini yaşatmak ve vatandaşların huzur ile güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerini kararlılıkla sürdürüyor. Gölyaka ilçesinde devriye esnasında yol kenarında bulunan yaralı baykuş tespit edilerek Jandarma tarafından Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ayrıca Gümüşova ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri yol kenarında yaralı olarak bulunan kediyi görünce duyarsız kalmadılar. Yaralı kediyi alarak, Düzce Belediyesi barınak görevlilerine teslim edilerek hayvanların tedavisinin yapılmasını sağladılar.

Tedavilerinin ardından başkuş ve kedi doğal yaşam alanlarına bırakılacağı öğrenildi.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır