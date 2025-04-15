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Jandarmardan kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen seminerde katılımcılara, kadına yönelik şiddet ile birlikte çeşitli konular hakkında bilgi aktarıldı.

Jandarmardan kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince seminer faaliyeti düzenlendi. Günyüzü İlçesi'nde gerçekleştirilen seminere bir sanayi işletmesindeki çalışanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli, Gümüşkonak İlk/Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri katılım sağladı. Seminer çerçevesinde; kadına yönelik şiddetle mücadele, KADES uygulaması, erken yaşta zorla evlendirme ile mücadele, 'Kadına EL KAL-KA-MAZ' mottosu ve '5 milyon erkeğe farkındalık' konularında bilgilendirme yapılıp broşür dağıtıldı.
Güçlükonak İlk/Ortaokulu öğrencilerine yönelik, kişisel güvenlik tedbirleri ve genel trafik kuralları konularında eğitici sunum yapıldığı belirtildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
jandarma
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