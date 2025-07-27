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Japon basınından dünyayı sarsacak iddia: Masada ABD'nin nükleer silah kullanımı var

Japon basını dünyanın konuşacağı bir iddiayı gündeme taşıdı. İddiaya göre Japonya ile ABD, "olası bir kriz durumunda" ABD ordusunun nükleer silah kullanmasını içeren bir senaryoyu masaya yatırdı. Görüşmede masa başı tatbikatlar gerçekleştirildiği de öne sürüldü.

Japon basınından dünyayı sarsacak iddia: Masada ABD'nin nükleer silah kullanımı var

Kyodo News'ün iki ülkeden yetkililere dayandırdığı haber dünyanın gündemine oturacak cinsten. Habere göre ABD ile Japonya arasında yürütüle görüşmeler, ABD'nin Japonya'ya sağladığı "genişletilmiş caydırıcılık" kapsamında gerçekleşti.

"MASA BAŞI TATBİKATLAR GERÇEKLEŞTİ"

Yetkililer, görüşmeler çerçevesinde Tokyo ve Washington'ın son yıllarda bölgede bir çatışmanın patlak vermesi ve ABD'nin "nükleer silah kullanma baskısı altında kalması" durumunu simüle eden birçok masa başı tatbikatı gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmelerde, böyle bir durumda kamuoyunun nasıl yönetileceği ve ABD'nin Japonya ile ne kadar istihbarat paylaşabileceği gibi konuların da ele alındığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Genişletilmiş caydırıcılık görüşmeleri 2010'dan bu yana yılda bir ya da iki kez üst düzey yetkililer tarafından yapılıyor. Bu süreç, Temmuz 2024'te ilk kez bakanlık düzeyine çıkarılmış ve Tokyo'da, "Çin'in askeri yığınağı ile Kuzey Kore'nin füze ve nükleer faaliyetlerine karşı ittifak koordinasyonunu artırma" amacıyla kapsamlı görüşmeler yapılmıştı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Japonya nükleer silah abd
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