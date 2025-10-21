Japon deprem uzmanından tedirgin eden açıklama! "400 senedir olmadı" diyerek orayı işaret etti

Japon deprem uzmanı, yüksek inşaat mühendisi ve mimar Yoshinori Moriwaki, Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen "Japon Deprem Uzmanının Gözüyle Türkiye'nin Depremselliği" konulu konferansta öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi.

YAPI GÜVENLİĞİ VE FARKINDALIK VURGUSU

Şehit Aydın Çopur Konferans Salonu'nda Prof. Dr. Orhan Doğan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda konuşan Moriwaki, Türkiye'nin deprem kuşakları üzerinde yer aldığını belirterek, yapı güvenliği ve farkındalık bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Japonya ile Türkiye'nin sismik açıdan benzer özellikler taşıdığını ifade eden Moriwaki, depreme dayanıklı yapıların gerekliliğine ilişkin teknik bilgiler paylaştı. Konferansın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde muhtemel büyük depremlere karşı uyarıda bulundu.

"ÖZELLİKLE BANDIRMA'DA 350-400 SENEDİR DEPREM OLMADI"

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki fay hatlarına değinen Moriwaki, "2020'de Elazığ'dan sonra Manisa, Muğla, İzmir depremi oldu. İzmir fay hattı daha kırılmadı. O bölgede, ince ve kısa ama çok fay hattı olduğu için sık sık küçük depremler olabilir. Marmara Bölgesi'nde Yalova-Çınarcık 1999, 1912'de Çanakkale-Gelibolu tarafında Tekirdağ'a kadar fay hattı kırıldı. Tekirdağ'dan Yalova-Çınarcık'a 170 kilometre var. Bu üçe bölünebilir. Ortadaki, 23 Nisan'da 6.1 Silivri'de deprem oldu. Artçı depremlerle o bölgenin tam olmasa da rahatladığını söyleyebilirim. Küçükçekmece'den Yalova-Çınarcık'a kadar kalan 70 kilometre kaldı. Dolayısıyla bu 70 kilometre büyük deprem üretemiyor. Ayrıca Gemlik, Bursa, Bandırma, Çanakkale, Balıkesir ve Ayvalık yönüne uzanan bir fay hattı var. O tarafta özellikle Bandırma'da 350-400 senedir deprem olmadı. Biriktirdiği nokta var. Balıkesir'de ara ara deprem oluyor. Onun için Bandırma'da dikkatli olmak lazım" diye konuştu.

"KIRIKKALE'DE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENMİYOR"

Ülkenin birçok bölgesinde aktif fay hatlarının bulunduğunu vurgulayan Moriwaki, "İç Anadolu'da da fay hatları mevcut. Mesela Kırıkkale'de ve kentin güney tarafında kısa bir fay hattı yer alıyor. Bu fay hattı Tuz Gölü yönüne gidiyor. Ayrıca Çankırı'nın kuzeyinde de fay bulunuyor. Ankara'nın zemini ise daha çok kaya yapıda ve doğrudan fay hattı üzerinde değil. Bu nedenle Kırıkkale'de büyük bir deprem beklenmiyor. Ancak Kütahya, Niğde ve Konya çevresinde ara ara küçük depremler oluyor" ifadelerini kullandı.

"AİLE BİR DEPREM ANINDA NEREDE TOPLANILACAĞINI ÖNCEDEN KARARLAŞTIRMALIDIR"

Depreme karşı bireysel hazırlığın önemine dikkat çeken Moriwaki, "Her insan depreme karşı hazırlıklı olmalı. Türkiye, Japonya ve Endonezya'da 'deprem geliyor' diye beklemek gerekir. Ona göre hazırlıklı olmak lazım. Herkesin bir acil durum çantasında su, düdük, çikolata ve tuz gibi temel ihtiyaçlar bulundurması gerekir. Evdeki eşyalar sabitlenmeli, aile bir deprem anında nerede toplanılacağını önceden kararlaştırmalıdır. 2011 yılında Japonya bunu yapmadığı için ailemle görüşemiyordum. O nedenle herkes karar verip oraya gidecek" dedi.

Alanlarıyla ilgili konuları uzmanından dinlemeleri için Moriwaki'yi davet ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Orhan Doğan ise, "Uzmanlardan bu tür konuları dinlemenizi istiyoruz. Konu olarak da içerik olarak da Japonya gerçekten bu işi bizden önce fark etmiş, bizden önce pişirmiş. Deprem olduğu zaman dikkat ederseniz çok küçük hasarlarla atlatıyor. Japonya'daki depremler çok büyük, 10 büyüklüğüne kadar çıkabiliyor. Bizde ise 8 ile 10 arasında devasa fark var. Yıkım farkı, yıkım riski yüksek. Oradaki binaları nasıl ayakta tuttuklarını görmek ve bundan ilham almak için dostumuzu buraya davet ettik" diye konuştu.

Program sonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat Lüy ile İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Yıldız, Moriwaki'ye belge ve hediye takdim etti.