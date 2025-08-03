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Japonya ve ABD 'nükleer silah' kullanımını görüşmüştü! Rusya ve Çin'den ortak adım

Dünyada yaşanan bölgesel gelişmeler gerilimi giderek yükseltiyor. Japonya ile ABD, olası bir krizde ABD ordusunun nükleer silah kullanmasını içeren bir senaryoyu masaya yatırmıştı. Ukrayna krizi nedeniyle ABD ile karşılıklı restleşme içinde olan Rusya, Çin ile birlikte Japon Denizi'nde tatbikata başladı. Trump son yaptığı açıklamada Rusya'ya karşı nükleer denizaltı adımını atmıştı.

Japonya ve ABD 'nükleer silah' kullanımını görüşmüştü! Rusya ve Çin'den ortak adım

Çin'in Tayvan'a yönelik baskısı ve Kuzey Kore'nin füze denemeleri sonrasında çarpıcı bir haber dünyaya servis edilmişti. Buna göre Japonya ile ABD, "olası bir kriz durumunda" ABD ordusunun nükleer silah kullanmasını içeren bir senaryoyu masaya yatırmıştı.

NÜKLEER DENİZALTILARI ÖNE SÜRDÜ

Ayrıca geçtiğimiz gün ABD ve Rusya arasında devam eden 'Ukrayna' krizinde Trump da, nükleer denizaltı adımını atmıştı.

Japonya ve ABD nükleer silah kullanımını görüşmüştü! Rusya ve Çin den ortak adım 1

JAPON DENİZİ'NDE TATBİKAT

Yaşanan gelişmeler sonrasında Rusya ve Çin arasında Japon Denizi'nde yapılan tatbikat dikkat çekti. Rusya'nın Pasifik Filosu'nun basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin gemileri, "Deniz Etkileşimi - 2025" tatbikat kapsamında Vladivostok kentinden Japon Denizi'ne çıkış yaptı.

Japonya ve ABD nükleer silah kullanımını görüşmüştü! Rusya ve Çin den ortak adım 2

Hava araçlarının da yer aldığı tatbikatta, denizde arama, kurtarma, denizaltılar ve uçaklara karşı savunma ile ilgili görevler yerine getirilecek.

5 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Tatbikat, 5 Ağustos'a kadar sürecek.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Japonya Rusya nükleer
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