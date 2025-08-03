Japonya ve ABD 'nükleer silah' kullanımını görüşmüştü! Rusya ve Çin'den ortak adım

Çin'in Tayvan'a yönelik baskısı ve Kuzey Kore'nin füze denemeleri sonrasında çarpıcı bir haber dünyaya servis edilmişti. Buna göre Japonya ile ABD, "olası bir kriz durumunda" ABD ordusunun nükleer silah kullanmasını içeren bir senaryoyu masaya yatırmıştı.
Ayrıca geçtiğimiz gün ABD ve Rusya arasında devam eden 'Ukrayna' krizinde Trump da, nükleer denizaltı adımını atmıştı.
Yaşanan gelişmeler sonrasında Rusya ve Çin arasında Japon Denizi'nde yapılan tatbikat dikkat çekti. Rusya'nın Pasifik Filosu'nun basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin gemileri, "Deniz Etkileşimi - 2025" tatbikat kapsamında Vladivostok kentinden Japon Denizi'ne çıkış yaptı.
Hava araçlarının da yer aldığı tatbikatta, denizde arama, kurtarma, denizaltılar ve uçaklara karşı savunma ile ilgili görevler yerine getirilecek.
Tatbikat, 5 Ağustos'a kadar sürecek.
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