Japonlardan "dışkı analizi" yapan tuvalet! Fiyatı 'yok artık' dedirtti

Son yıllarda akıllı saatler, yüzükler ve bileklikler uyku düzenimizden kalp atış hızımıza kadar her şeyi ölçerken, sağlık takibinin bir sonraki adımının “tuvalet"te atılacağı herhalde çok az kişinin aklına gelirdi. Ancak özellikle son dönemlerde endüstri devleri artık gelişmiş dışkı analizi sensörlerini doğrudan klozetlere entegre ediyor.

BU TUVALET, DIŞKINIZI ANALİZ EDİYOR!

Japon tuvalet üreticisi bir markanın geçtiğimiz yaz ilgi gören tuvalet serisine eklenen yeni sensörler, dışkınızı otomatik olarak tarayıp sonuçları akıllı telefon uygulamasına gönderiyor.

Webtekno'da yer alan habere göre, bu sistem sayesinde dışkınıza yapılan inceleme sonrası sindirim sağlığınızı zaman içinde takip edebiliyor ve uygulama üzerinden beslenme önerileri alabiliyorsunuz.

NASIL OLUYOR DA BUNU YAPIYOR?

Klozet içinde yer alan LED’ler dışkıya ışık tutuyor, sensörler de yansıyan ışığı ölçerek şekil, uzunluk, yüzey yapısı, hacim ve renk gibi özellikleri analiz ediyor.

(Görsel kaynağı: PR Times)

Dışkı sertliği 7 farklı seviyede sınıflandırılırken, renk ve hacim de birkaç düzeyde kayda geçiyor. Tüm bu veriler uygulamada grafiklerle gösteriliyor, örneğin “sık tekrarlayan yumuşak dışkı” gibi bir eğilim yakalanırsa uygulama daha fazla sebze tüketimi gibi öneriler verebiliyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Bu dışkı analiz özelliğine sahip iki modelin Japonya’daki fiyatı vergi dâhil yaklaşık ¥493,900 ila ¥542,300 arasında (yaklaşık 140.000 TL).