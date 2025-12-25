HABER

Japonya’da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya’da merkez üssü Aomori eyaleti açıkları olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, sarsıntının ardından 8 veya üstü büyüklükte bir depremin meydana gelebileceğini belirterek hazırlıklı olma uyarısında bulunmuştu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Aomori eyaletinin açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerel saat ile 01.17'de Aomori’nin doğu kıyılarında meydana gelen sarsıntının 40 kilometre derinlikte oluştuğu belirtilirken, kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapılmadı. İlk belirlemelere göre deprem can ve mal kaybına yol açmadı.

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), depremin Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde de hissedildiğini açıkladı.

JAPONYA 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILMIŞTI

Japonya 8 Aralık'ta merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 7.5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Yetkililer, sarsıntının ardından 8 veya üstü büyüklükte bir depremin meydana gelebileceğini belirterek hazırlıklı olma uyarısında bulunmuştu.

(İHA)

25 Aralık 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
