Japonya'da 7,4'lük depremin ardından Ahmet Ercan'dan tedirgin eden açıklama: "Hiroşima'ya atılan bombanın 30 katı"

Japonya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem dünya kamuoyunda oldukça ses getirdi. Ülkede tsunami uyarısı verilirken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tedirgin eden bir açıklamada bulundu. Ercan, "Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış olup, bu yaklaşık Hiroşima’ya atılan bombanın 25 ile 30 katıdır. Bu depremin uzak etki ile tüm yer kabuğunu sarsması ve bazı yerlerde depremleri tetiklemesi olağandır" dedi.

Japonya'da 7,4'lük depremin ardından Ahmet Ercan'dan tedirgin eden açıklama: "Hiroşima'ya atılan bombanın 30 katı"
Melih Kadir Yılmaz

Bugün Japonya açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. 7,4 büyüklüğündeki deprem Tokyo'da şiddetli şekilde hissedilirken, ülkede tsunami uyarısı verildi ve dalgaların boyunun 3 metreye kadar çıkabileceği aktarıldı.

PROF. DR. ERCAN'DAN TEDİRGİN EDEN AÇIKLAMA

7,4'lük deprem kısa sürede dünya gündeminde en üst sıralara tırmandı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da depremle ilgili olarak açıklamada bulundu ve tedirgin eden bir değerlendirme yaptı.

Japonya da 7,4 lük depremin ardından Ahmet Ercan dan tedirgin eden açıklama: "Hiroşima ya atılan bombanın 30 katı" 1

"BU DEPREM YILDA İKİ İLE BEŞ TANE OLUR"

Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Japonya’da M7,3 büyüklüğündeki deprem, Pasifik ateş çemberi içinde yer alan Japonya’nın kuzeyindeki Honshu deniz içindeki damla batma kuşağında, 13 km derinde gerçekleşmiştir. Bu depremler dünya üzerinde yılda iki ile beş tane olur.

Japonya da 7,4 lük depremin ardından Ahmet Ercan dan tedirgin eden açıklama: "Hiroşima ya atılan bombanın 30 katı" 2

"HİROŞİMA'YA ATILAN BOMBANIN 30 KATIDIR"

Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış olup, bu yaklaşık Hiroşima’ya atılan bombanın 25 ile 30 katıdır. Dalma batma kuşağı üzerinde olduğu için bir süpürtü dalgası oluşturur"

Japonya da 7,4 lük depremin ardından Ahmet Ercan dan tedirgin eden açıklama: "Hiroşima ya atılan bombanın 30 katı" 3

"TÜM YER KABUĞUNU SARSMASI VE BAZI YERLERDE DEPREMLERİ TETİKLEMESİ OLAĞANDIR"

Ercan ayrıca bu depremin tüm yer kabuğunu sarsabileceğini aktararak, "Bu depremin uzak etki ile tüm yer kabuğunu sarsması ve bazı yerlerde depremleri tetiklemesi olağandır" dedi.

