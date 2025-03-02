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Japonya'da ramazan heyecanı: İlk iftara ilgi yoğun oldu

02.03.2025 09:28
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Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan heyecanını Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde paylaştı. Düzenlenen geleneksel iftar programı, ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Japonya'da ramazan heyecanı: İlk iftara ilgi yoğun oldu

Japonya'daki Müslümanlar, Ramazan heyecanını Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde yaşadı. Başkent Tokyo ve çevresindeki bölgelerde ikamet eden birçok Müslüman, Ramazan ayı süresince her akşam düzenlenecek olan geleneksel iftar programının ilkinde bir araya geldi. Ülkelerinden binlerce kilometre uzakta bulunan birçok Müslüman, Ramazan ayının ilk orucunu birlikte açmanın mutluluğunu paylaştı. İslam dinine ilgi duyan bazı Japonlar da iftar programına yoğun ilgi gösterdi.

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Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, geleneksel hale gelen iftar programı kapsamında misafirlerini Tokyo Camii'nde ağırladıklarını belirterek, "Hafta içi 300-400. Hafta sonu ise bu sayı 600-700'e kadar çıkmakta" ifadelerini kullandı. Türklerin yanı sıra diğer ülkelerden olan Müslümanların ve İslam dinine ilgi duyan gayrimüslimlerin de iftar programına yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Atcı, "Ayrıca hafta sonları daha yoğun olmak üzere Müslüman ya da gayrimüslim olan Japon kardeşlerimiz de geliyor. Onlar da etkinliklerimizi hoş karşılıyorlar" şeklinde konuştu.

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"İSLAM KÜLTÜRÜNE İLGİ DUYAN ARKADAŞLARIMI GETİRDİM"

Müslüman olan Japon vatandaşı Shinku Shirakawa arkadaşlarını iftar programına getirdiğini belirterek, "Onlar Müslüman değiller, ancak İslam kültürüne ilgi duyuyorlar" dedi. Bir diğer Müslüman Japon vatandaşı Daisuke Kido da iftar programında gönüllü olarak çalışmak için Tokyo Camii'ne geldiğini söyledi. Birçok Müslüman arkadaşının yanı sıra Müslüman olmayan Japon tanıdıklarını da iftara davet ettiğini kaydeden Kido, "Müslümanlar için böylesine önemli bir ayda ve iftar gibi önemli bir etkinlikte birliğimizi pekiştirmekten çok mutluyum. Aynı zamanda bu bir hayır işi" diye konuştu.

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Ailesiyle birlikte iftara katılan Ahmet Aykaç ise Ramazan ayına ermekten mutlu olduğunu belirterek, "Tokyo'da uzakta olsak da hanım ve çocuklar camiye gelerek arkadaşlarımızı görüyoruz. Hep beraber iftar yapıyoruz. Özlem gideriyoruz" ifadelerini kullandı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Ramazan iftar
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