Japonya'daki dünyanın en büyük nükleer santralinde alarm: Reaktör yeniden durduruldu

Kyodo ajansı haberine göre, Tokyo Electric Power (TEPCO) tarafından işletilen ve batıdaki Niigata eyaletindeki "dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip" Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nde sorun devam ediyor.

Ülkenin kuzeydoğusu Tohoku bölgesinde 2011'de yaşanan deprem ve nükleer erime sonrası kapatılan nükleer santralde dün ilk kez 6 numaralı reaktör "nihai denetimin tamamlanmasıyla" yeniden faaliyete geçirildi.

ALARMA DEVREYE GİRMEDİ

Nihai denetimde "kontrol çubuğu alarmının devreye girmemesi" sorununun çözüme kavuşturularak reaktörün yeniden faaliyete geçirilmesine rağmen dün tesiste benzer bir teknik sorun meydana geldi.

Buna göre kontrol çubuklarını çalıştıran cihazın elektrik bileşenlerinde sorun yaşandı. Sorun sonrası yeniden çalıştırılan 6 No'lu reaktör arıza nedeniyle durduruldu. Sorunun kaynağının araştırıldığı bildirildi.

Niigata Valiliği, nükleer kompleks çevresinde anormal düzeyde radyoaktivite saptanmadığını bildirdi. Kontrol çubukları, reaktörlerdeki nükleer fisyonun ayarlanması ve denetlenmesi için kullanılıyor.

NE OLMUŞTU?

Japonya'da Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, TEPCO'nun Fukuşima Dai-İçi Nükleer Santrali'nde hasara ve elektrik kesintisine neden olmuştu.

Bu olayın ardından TEPCO'nun dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva santralindeki yedi reaktörünün tamamının faaliyetleri Mart 2012'de durdurulmuştu.

Niigata Valisi Hanazumi Hideyo, 21 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, nükleer santraldeki reaktörlerden birinin tekrar faaliyete geçmesine onay verdiğini belirtmişti.

Hanazumi, bu kararla siyasi kariyerini riske attığını söyleyerek kendisini görevden alabilecek yetkili kurumlara, valiliğe devam edip etmeyeceğine karar vermelerini isteyeceğini söylemişti.

Niigata Eyalet Meclisi'nin Aralık 2025'teki onayıyla "dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip" Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nin kısmen ve yeniden hizmete girmesinin önündeki engeller kalkmıştı.

Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki 7 reaktörlü tesis, 2011'de Fukuşima Dai-İçi'deki nükleer erime sonrası, "kamu güvenliğine ve TEPCO yönetimine" yönelik endişeler nedeniyle 2012'de kapatılmıştı.

Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'ndeki 6 numaralı reaktörün yeniden faaliyete geçmesi, Fukuşima felaketinden bu yana ülkedeki 33 nükleer reaktörden 15'incisinin yeniden başlatılması anlamına geliyor.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...