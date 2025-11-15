Japonya'nın açıklaması tansiyonu yükseltti! Çin'den vatandaşlarına çağrı

Çin ile Japonya arasında "Tayvan" krizi alevlendi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Tayvan’a yönelik muhtemel bir Çin saldırısının Japonya’nın askeri müdahalesine zemin hazırlayabileceğini ima etmesine Çin’den sert tepki geldi.

"İLİŞKİLERE CİDDİ ŞEKİLDE ZARAR VERDİ"

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Takaichi’nin söylemleri "provokatif" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Son zamanlarda Japon liderler Tayvan konusunda bariz şekilde provokatif açıklamalarda bulunarak Çin ile Japonya halkları arasındaki ilişkilere ciddi şekilde zarar vermiş ve Japonya'daki Çin vatandaşlarının kişisel güvenlikleri için önemli riskler oluşturmuştur" ifadeleri kullanıldı.

"JAPONYA'YA SEYAHAT ETMEYİN"

Açıklamada, Çin vatandaşlarına "yakın gelecekte Japonya'ya seyahat etmekten kaçınmaları" çağrısında bulunuldu. Çin hükümetinin uyarısının ardından Air China, China Southern ve China Eastern gibi büyük havayolu şirketleri, 31 Aralık'a kadar Japonya'ya olan uçuşlar için bilet alan yolculara tam para iadesi veya ücretsiz değişiklik hakkı tanıyacaklarını duyurdu.

JAPONYA BAŞBAKANI TAKAİCHİ’NİN 'TAYVAN' İMASI KRİZE YOL AÇMIŞTI

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi 7 Kasım'da Japonya Ulusal Meclisi’nde yapılan bir oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik muhtemel bir askeri müdahalenin Japonya’nın "varlığına yönelik bir tehdit" olarak görülebileceğini ifade etmişti. Japonya yasalarının "ülkenin varlığına yönelik tehdit" durumunda Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) müdahale yetkisi tanıması, Tayvan’a yönelik muhtemel bir Çin saldırısına Japonya’nın askeri yanıt verebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

ÇİN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Takaichi’nin sözleri Çin’in sert tepkisine neden olurken, Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, "Japonya tarihten ders almaz ve Tayvan meselesine güç kullanarak müdahale etme riskini göze alırsa Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun çelik iradesi karşısında ezici bir yenilgiye uğrayacak ve ağır bir bedel ödeyecektir" açıklamasında bulunmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien ise, "Japonya Tayvan Boğazı'na müdahale etmek üzere askeri güç kullanmaya cüret ederse bu bir 'saldırı eylemi' olacaktır ve Çin buna güçle karşılık verecektir" ifadelerini kullanmıştı.

JAPON BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILMIŞTI

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong ise Japonya'nın Çin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi bakanlığa çağırarak diplomatik nota vermişti. Çin’de iktidarda bulunan Çin Komunist Partisi’nin (ÇKP) yayın organı People's Daily gazetesi ise Takaichi'nin sözlerini "Son 80 yılda bir Japon liderin Çin'e karşı askeri tehditte bulunduğu ilk an" olarak yorumlamıştı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır