HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Japonya semalarında tehlike! İngiliz F-35B savaş uçağı acil iniş yaptı

İngiltere’ye ait F-35B tipi savaş uçağı teknik arıza şüphesi nedeniyle Japonya’nın güneybatısındaki Kagoshima Havaalanı’na acil iniş yaptı.

Japonya semalarında tehlike! İngiliz F-35B savaş uçağı acil iniş yaptı

İngiltere’ye ait F-35B tipi savaş uçağı, Japonya’nın güneybatısındaki Kagoshima Havaalanı’na acil iniş yaptı. Havaalanı yönetiminden yapılan açıklamada, teknik arıza şüphesi nedeniyle kule ile iletişime geçerek izin isteyen pilotun yerel saat ile 11.30 sıralarında acil iniş gerçekleştirdiği aktarıldı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirtilirken, havaalanı pistinin 20 dakika kapalı kalması nedeniyle ticari uçuşlarda küçük çaplı aksamalar yaşandığı kaydedildi.

PRİNCE OF WALES UÇAK GEMİSİNE BAĞLI OLDUĞU AÇIKLANDI

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Kagoshima Havalimanı’na acil iniş yapan savaş jetinin İngiliz uçak gemisi Prince of Wales’e bağlı olduğu bildirildi. İngiliz ordusunun, 4-12 Ağustos tarihleri arasında Japonya ve ABD ile yapılan bir ortak tatbikat nedeniyle Prince of Wales ve beraberindeki diğer gemilerden oluşan taarruz grubunu Batı Pasifik’e konuşlandırdığı biliniyordu.

BİR UÇAK DA HİNDİSTAN’DA İNİŞ YAPMIŞTI

Geçtiğimiz Haziran ayında İngiltere’nin Prince of Wales uçak gemisi filosuna ait başka bir F-35B tipi savaş uçağı da olumsuz hava şartları nedeniyle Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde bulunan Thiruvananthapuram Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirmişti. Değeri 110 milyon dolara ulaşan uçak, iniş yaptıktan sonra tekrar havalanamamış ve 5 hafta boyunca burada kalmıştı. Uçak, ancak İngiltere Savunma Bakanlığı’nın uçağın durumunun incelenmesi ve gerekli onarımların gerçekleştirilmesi için 14 mühendisi Hindistan’a göndermesinin ardından tekrar havalanabilmişti.

Japonya semalarında tehlike! İngiliz F-35B savaş uçağı acil iniş yaptı 1

Japonya semalarında tehlike! İngiliz F-35B savaş uçağı acil iniş yaptı 2

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pilot lisansı sınavlarında yeni dönem! Bakan Uraloğlu duyurdu: 15 Ağustos'ta başlıyorPilot lisansı sınavlarında yeni dönem! Bakan Uraloğlu duyurdu: 15 Ağustos'ta başlıyor
Samsun’da silah operasyonu: 5 kişi yakalandıSamsun’da silah operasyonu: 5 kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Japonya savaş uçağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

Berk Oktay iddiası sonrası Gülsim Ali’nin pozlarına çok sert tepkiler!

Berk Oktay iddiası sonrası Gülsim Ali’nin pozlarına çok sert tepkiler!

Bodrum'da ortaya çıktı... Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyor

Bodrum'da ortaya çıktı... Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyor

96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar

96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.