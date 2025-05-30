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Japonya, Suriye'ye yönelik yaptırımları kısmen kaldırdı

Japonya, Suriye'ye uygulanan yaptırımları kısmen kaldırma kararı aldıklarını duyurdu.

Japonya, Suriye'ye yönelik yaptırımları kısmen kaldırdı

Japonya hükümeti, Suriye’deki barışçıl geçiş sürecini desteklemek ve yeni hükümetin ülkeyi yeniden inşa etme çabalarına katkıda bulunmak amacıyla Suriye'ye uyguladığı yaptırımların bir kısmını kaldırma kararı aldı. Bu karara göre; en az 4 bankanın yaptırım listesinden çıkarılacağını bildirildi.

Japonya Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, kararın Japonya hükümetinin Suriye’deki olumlu çabaları destekleme ve uzun yıllar süren savaşın yorduğu Suriye halkının yaşam koşullarını iyileştirme gerekliliğine dayandığını ifade etti. Hayashi, “Japonya, Suriye’de barış ve istikrarı sağlamak için etkili önlemler almak amacıyla G7 ülkeleri ve uluslararası toplumun diğer üyeleriyle koordinasyonu sürdürecek” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Japonya
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