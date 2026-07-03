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JASAT 6 iş yerinden hırsızlık olayını aydınlattı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Döşemealtı ilçesinde meydana gelen 6 ayrı iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JASAT 6 iş yerinden hırsızlık olayını aydınlattı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Döşemealtı ilçesinde meydana gelen (6) ayrı iş yerinden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekiplerince yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi K.P. isimli şahıs adli makamlarca tutuklandı. Şüphelinin bölgedeki suç bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde çok sayıda hırsızlığa konu malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin bir kısmının, Döşemealtı Emniyet sorumluluk bölgesinde meydana gelen evden hırsızlık olayında çalınan eşyalar olduğu tespit edilirken, malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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