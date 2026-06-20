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Hürmüz Boğazı kördüğüm! JD Vance tarih verdi, dünyanın gözü pazar gününe çevrildi

Dünyanın gözü ABD ile İran arasında yapılması beklenen kritik görüşmelere çevrildi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, önümüzdeki günlerde İsviçre’ye gitmeyi planladığını açıklarken, İran ile görüşmelerin pazar günü yapılabileceğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'yla ilgili art arda gelen açıklamalar ise yeni bir bilmeceyi doğurdu.

Hürmüz Boğazı kördüğüm! JD Vance tarih verdi, dünyanın gözü pazar gününe çevrildi
Mehmet Hazar Gönüllü

ABD ile İran arasındaki diplomasi trafiği yeniden hareketlendi. Bölgede tansiyonun yüksek seyrettiği süreçte, Washington-Tahran hattında yapılması beklenen görüşmeler için yeni tarih gündeme geldi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, önümüzdeki günlerde İsviçre’ye gitmeyi planladığını açıkladı.

GÖZLER YARINA ÇEVRİLDİ

Vance, İran ile yapılması beklenen görüşmelerin pazar günü gerçekleşebileceğini belirtti.

Hürmüz Boğazı kördüğüm! JD Vance tarih verdi, dünyanın gözü pazar gününe çevrildi 1

'HÜRMÜZ BOĞAZI' KARMAŞASI

Vance ayrıca "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına dair hiçbir kanıt yok" dedi.

Ancak İran, ABD’nin mutabakat zaptını ihlali ve İsrail’in Lübnan’ın güneyine saldırıları karşısında Hürmüz Boğazı’nın kapatılacağını açıkladı.

Hürmüz Boğazı kördüğüm! JD Vance tarih verdi, dünyanın gözü pazar gününe çevrildi 2

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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