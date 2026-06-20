Hürmüz Boğazı kördüğüm! JD Vance tarih verdi, dünyanın gözü pazar gününe çevrildi

ABD ile İran arasındaki diplomasi trafiği yeniden hareketlendi. Bölgede tansiyonun yüksek seyrettiği süreçte, Washington-Tahran hattında yapılması beklenen görüşmeler için yeni tarih gündeme geldi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, önümüzdeki günlerde İsviçre’ye gitmeyi planladığını açıkladı.

GÖZLER YARINA ÇEVRİLDİ

Vance, İran ile yapılması beklenen görüşmelerin pazar günü gerçekleşebileceğini belirtti.

'HÜRMÜZ BOĞAZI' KARMAŞASI

Vance ayrıca "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına dair hiçbir kanıt yok" dedi.

Ancak İran, ABD’nin mutabakat zaptını ihlali ve İsrail’in Lübnan’ın güneyine saldırıları karşısında Hürmüz Boğazı’nın kapatılacağını açıkladı.