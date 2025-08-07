Jose Mourinho'dan Feyenoord yenilgisinin ardında açıklama: "Birkaç hata dışında..."

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda temsilcisi Feyenoord’a 2-1 yenildi. Ev sahibi ekip, 19. dakikada Quinten Timber ve uzatma dakikalarında, 90+1’de Hadj-Moussa'nın kaydettiği gollerle galibiyete ulaştı. Sarı-lacivertli temsilcimizin tek golü ise 86. dakikada Sofyan Amrabat’ın ayağından geldi.

MOURİNHO: "SAVAŞI KAYBETMEDİK"

İşte Mourinho'nun açıklamaları:

"Oyuncularım çok iyi oynadılar. Performanslarından memnunum, sadece birkaç hata dışında. İkinci yarıda bu harika stadyum sessizliğe büründü. Soyunma odasında sonuçtan dolayı bir üzüntü olsa da öz güven de var. Kendi evimizde, bugün rakibin sağladığı atmosferin aynısına sahip olabiliriz."

"Kulübede çok fazla defansif opsiyonumuz vardı. Ancak Cenk Tosun ve Jhon Duran dışında kanat ve oyuna hız katabilen oyuncu eksikliğini hissettik. Ancak oyuncularımın performanstan mutluyum. Dolayısıyla elimizdeki neyin eksik olduğunu konuşmak adil değil. Ayrıca rövanşı aynı oyuncularla oynayacağız. Bir de Talisca eklenecek."

"RAKİBİMİZE SAYGI DUYUYORUM"

"Savaşı kaybetmedik. Ben daha önce bu stadyumda hiç kazanmadım ama bu takıma karşı ikinci maçlarda her zaman kazandım. İlk yarıda bizden biraz daha iyilerdi ama biz ikinci yarıda çok daha iyiydik. İkinci maçı da 3-0, 4-0 kazanmamız gerekmiyor, bir farklı kazandıktan sonra maç uzatmalara gidiyor. Kolay olacak demiyorum, rakibimize saygı duyuyorum ve yapabileceğimize inanıyorum."