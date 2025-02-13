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  4. Justin Trudeau’dan sert çıkış: Kanada, ABD’nin 51. eyaleti olacak mı? Trump’ın açıklamalarına net yanıt verdi

Justin Trudeau’dan sert çıkış: Kanada, ABD’nin 51. eyaleti olacak mı? Trump’ın açıklamalarına net yanıt verdi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.02.2025 10:03
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau açtı ağzını yumdu gözünü! Avrupa Birliği liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’nın 51. eyalet olacağı yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Trudeau, Kanada’nın bağımsız bir ülke olarak kalacağını vurgulayarak, böyle bir ihtimalin asla söz konusu olmadığını belirtti. Trump’ın sözlerinin ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Trudeau, ülkesini savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Justin Trudeau’dan sert çıkış: Kanada, ABD’nin 51. eyaleti olacak mı? Trump’ın açıklamalarına net yanıt verdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Birliği liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından, Kanada’nın ABD’ye bağlanacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

TRUDEAU’DAN KESKİN YANIT

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya gelen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’nın 51. eyalet olacağı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Trudeau, “Kanada’nın 51'inci eyalet olacağına ilişkin tartışmalar en başından geçersizdir. Böyle bir şey asla olmayacak” ifadelerini kullandı.

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"KANADA’YI SAVUNMALIYIZ"

Trudeau, Trump’ın sözlerini dikkate almak gerektiğini belirterek, “Ancak ABD Başkanının söylediklerini ciddiye almalı ve Kanada’yı savunurken bunu da göz önünde bulundurmalıyız” dedi.

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"EN KÜÇÜK BİR İHTİMAL DAHİ YOK"

Kanada’nın bağımsızlığını vurgulayan Trudeau, "En başından beri açık ve net bir şekilde söylediğim üzere, Kanada’nın 51'inci eyalet olması yönünde en küçük bir ihtimal dahi söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Trudeau’nun bu çıkışı, Kanada’nın egemenliğini ve bağımsız duruşunu koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Kanada Justin Trudeau ABD Amerika Birleşik Devletleri
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