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Kâğıtla anlatılan hikâyeler: “Palimpsest” Sergisi Türkiye’de ilk kez

Türkiye’de bu temada düzenlenen ilk sergi olma özelliğini taşıyacak olan "Palimpsest: Kağıt Enstalasyonu Sergisi", 18 Nisan’da SEKA Kağıt Müzesi ev sahipliğinde sanatseverler ile buluşacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı programı, "Selülozdan Miras, Kağıttan Tarih" mottosuyla hayata geçirilecek.

Kâğıtla anlatılan hikâyeler: “Palimpsest” Sergisi Türkiye’de ilk kez
Çiğdem Sevinç

Türkiye’de bu temada düzenlenen ilk sergi olma özelliğini taşıyacak olan "Palimpsest: Kağıt Enstalasyonu Sergisi", 18 Nisan’da SEKA Kağıt Müzesi ev sahipliğinde sanatseverler ile buluşacak.

(İHA)

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Kocaeli
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