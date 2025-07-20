Kabataş Transfer Merkezi'nin 30 Ağustos'ta tam kapasiteyle açılması bekleniyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, inşaat süreci 27 Eylül 2021'de başlayan, 1. etabı 30 Mart 2024'te hizmete giren merkezin 2. etap çalışmalarının yüzde 98'i tamamlandı.

Toplam 17 bin 243 metrekarelik kullanım alanına sahip merkez, otopark, sergi salonları, kafeteryalar, ticari alanlar, ofisler, bekleme alanları ve yolcu salonları ile hizmet verecek.

Raylı sistem, füniküler, vapur ve kara yolu ulaşımını tek çatı altında buluşturacak, kentin en işlevsel aktarma noktalarından biri olması beklenen projede 33 bin 270 metrekare peyzaj alanı ve yeşil çatı uygulaması yer alıyor.

Bölgede süren arkeolojik kazıların ardından tamamlanacak metro istasyonu çalışmalarıyla bu alanın 52 bin 200 metrekareye ulaşması hedefleniyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı Parkı, Kabataş Füniküler ve Tramvay Durağı, Şehir Hatları İskelesi ile yapımı süren Kabataş Metro İstasyonu'nun kesişim noktasında yer alan Kabataş Transfer Merkezi, İstanbul'un tarihi dokusunu çağdaş mimariyle birleştiriyor.

Kabataş Transfer Merkezi'nin 30 Ağustos'ta tam kapasiteyle hizmete açılması planlanıyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır