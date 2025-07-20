HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kabataş Transfer Merkezi'nin 30 Ağustos'ta tam kapasiteyle açılması bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kabataş Transfer Merkezi'nin 30 Ağustos'ta tam kapasiteyle açılması planlanıyor.

Kabataş Transfer Merkezi'nin 30 Ağustos'ta tam kapasiteyle açılması bekleniyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, inşaat süreci 27 Eylül 2021'de başlayan, 1. etabı 30 Mart 2024'te hizmete giren merkezin 2. etap çalışmalarının yüzde 98'i tamamlandı.

Toplam 17 bin 243 metrekarelik kullanım alanına sahip merkez, otopark, sergi salonları, kafeteryalar, ticari alanlar, ofisler, bekleme alanları ve yolcu salonları ile hizmet verecek.

Raylı sistem, füniküler, vapur ve kara yolu ulaşımını tek çatı altında buluşturacak, kentin en işlevsel aktarma noktalarından biri olması beklenen projede 33 bin 270 metrekare peyzaj alanı ve yeşil çatı uygulaması yer alıyor.

Bölgede süren arkeolojik kazıların ardından tamamlanacak metro istasyonu çalışmalarıyla bu alanın 52 bin 200 metrekareye ulaşması hedefleniyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı Parkı, Kabataş Füniküler ve Tramvay Durağı, Şehir Hatları İskelesi ile yapımı süren Kabataş Metro İstasyonu'nun kesişim noktasında yer alan Kabataş Transfer Merkezi, İstanbul'un tarihi dokusunu çağdaş mimariyle birleştiriyor.

Kabataş Transfer Merkezi'nin 30 Ağustos'ta tam kapasiteyle hizmete açılması planlanıyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendiİzmir'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gidemedi, ifadesi evinde alındıSağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gidemedi, ifadesi evinde alındı

Anahtar Kelimeler:
Kabataş İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Duyan koştu, 12 ton ücretsiz dağıttılar! 20 dakikada tükendi

Duyan koştu, 12 ton ücretsiz dağıttılar! 20 dakikada tükendi

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

Takılarla kaçan damat bulundu

Takılarla kaçan damat bulundu

Bu 2 gün dışarı çıkmayın: Yeni sıcak hava dalgası bu hafta kavuracak

Bu 2 gün dışarı çıkmayın: Yeni sıcak hava dalgası bu hafta kavuracak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.